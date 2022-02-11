الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تبرز 14 قضية تخص المرأة.. أسامة الأزهري يشيد بالعدد الجديد من صوت الأزهر

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري

أشاد الدكتور أسامة الأزهري مستشار ررئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، بملف العدد الجديد من  جريدة صوت الأزهر الشريف.

والتي تُبرز ما انتهى إليه الاجتهاد الأزهرى فى نحو 14 قضية أساسية؛ منها العنف ضد المرأة، بيت الطاعة، التحرُّش الجنسى، الطلاق التعسُّفى، تولى المرأة الوظائف العليا، ظُلم العادات والتقاليد للمرأة باسم الدِّين، الحكم الصحيح فى تعدُّد الزوجات، وسفر المرأة بدون محرم، وختان الإناث، والإجبار على الزواج، وضرب الزوجات، وزواج القاصرات، وحرمان المرأة من الميراث، ونصيب المرأة فى ثروة زوجها التي أسهمت فى تنميتها. 

وكتب «الأزهري» عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: «حفظ الله الإمام الأكبر والأزهر الشريف ورجاله الأبرار جميعا جنودا لوطننا العظيم».

وتُصدر صحيفة «صوت الأزهر» ملفاً تذكارياً فى عددها المقبل، يتناول عدداً من أبرز قضايا المرأة، التي تصدَّى لها الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، خلال السنوات الأخيرة، بالاجتهاد والحسم والإيضاح؛ ليكون هذا الملف دليلاً إرشادياً للباحثين والمتابعين والمهتمين بمعرفة الموقف الأزهرى الصحيح من هذه القضايا. 

واعتمدت الجريدة فى ملفها على رؤية الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى هذه المسائل؛ ومنها رفض وجود بيت الطاعة، وتحريم العنف ضد المرأة، ورفض إجبار المرأة على الزواج ممَّن لا ترغب، ورفض إعضالها بمنعها من الزواج من كفءٍ تُريده، وحظر ضرب الزوجات بالقانون، وجواز تولى المرأة الوظائف العليا جميعها متى امتلكت الكفاءة وشروط الوظيفة؛ ومنها الرئاسة والفتوى والقضاء.

أبرزت قضية تصدي الامام الأكبر

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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