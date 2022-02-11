النيابة تستعجل تحريات المباحث حول مصرع أسرة بشبرا الخيمة

استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي النهائي، حول مصرع ٤ أشخاص من أسرة واحدة في منطقة شبرا الخيمة، لتحديد الأسباب الرئيسية للوفاة وكشف ملابسات الحادث.

كانت منطقة شبرا الخيمة قد شهدت مصرع أسرة مكونة من أب وأم وطفلتين داخل شقتهم بدائرة قسم أول.

تلقى مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغًا من الأهالي، بالعثور على جثث أب وأم وطفلتين لهما، في شقتهما بدائرة القسم وتم إخطار اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية بالواقعة، فانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وكذلك سيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين أن المتوفيين الزوج «راضي ع ح»، 35 سنة، والزوجة «أسماء ن ش»، 33 سنة، والأبناء «رحمة»، 6 سنوات، و«رؤى»، 3 سنوات.

وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.