المعمل الجنائي يعاين شقة المرج المحترقة

يجري فريق من المعمل الجنائي معاينة لموقع حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر عقب تكليف من النيابة العامة لإعداد تقرير عن الحريق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.