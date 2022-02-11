الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت: تسجيل 2896 إصابة كورونا خلال 24 ساعة

كورونا في الكويت
كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، عن تسجيل 2896 إصابة جديدة بكورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة واحدة فى الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 596 ألفًا و785 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 5 آلاف و871 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 549 ألفًا و495 حالة، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 1. 91%.

وأضاف «السند» أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 96 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 44 ألفًا و772 حالة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

مباراة الأهلى والهلال السعودى بحضور جماهيرى كامل

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

بالأسماء.. تفاصيل قرارات الترقيات وندب العاملين بإحدى شركات قطاع البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

نشطاء إسرائيليون يتظاهرون ضد الاحتلال وإرهاب المستوطنين جنوب نابلس

تحطم مروحية «الخفاش» العسكرية الإسرائيلية قبالة سواحل حيفا

إسرائيل تعين ضابطًا عسكريًا فى البحرين لأول مرة