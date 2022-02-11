الكويت: تسجيل 2896 إصابة كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، عن تسجيل 2896 إصابة جديدة بكورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة واحدة فى الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 596 ألفًا و785 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 5 آلاف و871 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 549 ألفًا و495 حالة، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 1. 91%.

وأضاف «السند» أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 96 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 44 ألفًا و772 حالة.