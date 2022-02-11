ضبط «الدكتور» قبل ترويج عقاقير مخدرة بـ50 ألف جنيه في الفيوم

تمكن ضباط مباحث مركز الفيوم من ضبط أخطر العناصر الإجرامية التي تخصصت في الاتجار في العقاقير المخدرة.

كانت معلومات قد وردت لمباحث الفيوم تفيد بقيام شخص يدعي "إسلام . م"، وشهرته الدكتور ٣٩ سنة، عامل ومقيم بقرية دمشقين بمركز الفيوم وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهم في حملة موسعة وتمكنت القوة الأمنية من القبض عليه خلال توزيعه العقاقير المخدرة علي عملائه، وضبط بحوزته 470 قرصا مخدرا وقيمتها 50 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر رقم٧٤٠ إدارى مركز الفيوم لسنه ٢٠٢٢، وتولت النيابة التحقيق.