إصابة 7 فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب ٧ أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل على طريق دمنهور- دسوق أمام قرية الهوارية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل على دمنهور- دسوق أمام قرية الهوارية التابعة لمركز دمنهور.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة ٧ أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم الدفع بـ٥ سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.