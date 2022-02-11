مصرع طفل فى حادث سيارة جنوب بورسعيد

لقي طفل بمحافظة بورسعيد، مصرعه اليوم الجمعة، إثر حادث سير على ترعة الجوهرة جنوب بورسعيد.

البداية بورود بلاغ من مستشفى 30 يونيو يفيد باستقباله الطفل باسم محمد السيد أحمد فرج، 5 أعوام، مصابًا باشتباه نزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة، بادعاء إصابته نتيجة حادث سيارة على ترعة الجوهرة في منشأة وهدان ببحر البقر جنوب بورسعيد، وتوفى الطفل المصاب أثناء عمل الإسعافات الأولية له.

تم تحرير محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بالدفن.