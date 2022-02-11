انطلاق بطولة مدينتى المفتوحة للجولف للهواة برعاية طلعت مصطفى (صور)

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، بطولة مدينتي المفتوحة للجولف للهواة 2022، تحت رعاية الاتحاد المصري للجولف بالتنسيق مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وتقام البطولة على ملعب نادي جولف مدينتي لمدة يومين بمشاركة 90 لاعبًا بين مصريين وأجانب.

بطولة مدينتي المفتوحة للجولف

وتوافد اللاعبون المشاركون ببطولة مدينتي، منذ الصباح الباكر على نادي جولف مدينتي، ووزع القائمون على تنظيم البطولة هدايا تذكارية على اللاعبين، الذين استقلوا سيارات مخصصة لنقلهم إلى ملعب جولف مدينتي، لبدء المنافسات التي استمرت حتى ظهر اليوم، وأعقبها تنظيم فعاليات ترفيهية لأعضاء نادي جولف مدينتي والمشاركون بالبطولة.

بطولة مدينتي المفتوحة للجولف

وتشهد بطولة مدينتي للجولف هذا العام منافسة قوية في ظل مشاركة نسبة تصل إلى 40% من اللاعبين أجانب من جنسيات مختلفة مثل كوريا الجنوبية، بريطانيا، أسكتلندا، ألمانيا، فرنسا، ماليزيا، كما يتأهل أصحاب المراكز الأولى بالبطولة من المصريين للانضمام للمنتخب الوطني.

بطولة مدينتي المفتوحة للجولف

وفي نفس السياق، تتميز بطولة مدينتي بمشاركة واسعة من السيدات وصلت إلى 14 سيدة منهن مصريات وأجانب، كما يشارك بالبطولة عدد كبير من الشباب، الذين أمامهم فرصة للانضمام للمنتخب الوطني حال تحقيق نتائج إيجابية بالبطولة.

وأشاد المشاركون بالبطولة بالمستوى المميز للتنظيم وكذلك ملعب جولف مدينتي، الذي يعد أحدث ملعب جولف في مصر، والوحيد المؤهل لاستقبال تنظيم بطولات خلال فصل الشتاء نظرًا لزراعته بعشب ذات جودة عالية، وتوافر نظام حديث لصرف مياه الأمطار تؤهل الملعب لاستضافة بطولات دولية.

بطولة مدينتي المفتوحة للجولف

وسبق أن حصد نادي جولف مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى جائزة أفضل ملعب جولف في مصر لعام 2021 والصادرة عن مؤسسة World Golf Awards، وذلك بعد منافسة مع 12 ملعبًا داخل مصر، وتفوق ملعب جولف مدينتي بعدما حصد أعلى أصوات من قبل المتخصصين في صناعة الجولف ووسائل الإعلام والجمهور.

بطولة مدينتي المفتوحة للجولف

بطولة مدينتي المفتوحة للجولف

بطولة مدينتي المفتوحة للجولف