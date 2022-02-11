الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصدر أمنى: فيديو تعرض بعض المحتجزين بأحد أقسام الشرطة للتعذيب «مفبرك»

الامن
الامن

كشف مصدر أمني أن مقطع الفيديو المتداول على إحدى الصفحات التابعة للعناصر الإرهابية الهاربين بالخارج لعناصر جنائية، والادعاء بأنه تم تصويره فى وقت لاحق لما سبق تداوله «مفبرك»، والهدف منه إثارة البلبلة.

وأكد المصدر الأمني أن ذلك استكمالًا للفحص السابق لما تم تداوله بشأن مقطعين مُصورين على صفحة أحد العناصر الإخوانية الهاربين خارج البلاد بمواقع التواصل الاجتماعى، ادعى خلالهما بتعرض بعض المحتجزين بأحد أقسام الشرطة للتعذيب، وما تبين من أن المقطعين تمت فبركتهما بهدف نشر الشائعات والأكاذيب. 

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