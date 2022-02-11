مركز السينما العربية يشارك في مهرجان برلين السينمائي للسنة الثامنة

ينطلق مركز السينما العربية للسنة الثامنة على التوالي في فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي الذي تُقام دورته الـ72 في الفترة من 10 إلى 20 فبراير الحالي، وضمن فعاليات المهرجان، يتواجد مركز السينما العربية بصحبة 10 من الشركاء الذين يتنوعون بين المؤسسات والشركات والمهرجانات السينمائية.

شركاء مركز السينما العربية في مهرجان برلين بالترتيب الأبجدي: راديو وتلفزيون العرب (ART) (السعودية)، جيميناي أفريقيا (مصر)، سودان فلم فاكتوري (السودان)، مهرجان الجونة السينمائي (مصر)، مهرجان السودان للأفلام المستقلة (السودان)، Greener Screen (الإمارات)، IEFTA (فرنسا)، Lagoonie Film Production (مصر)، MAD Solutions (مصر، الإمارات، البرتغال)، The Imaginarium Films (الأردن).



وتحت عنوان Mix & Mingle: العالم الرقمي في أفريقيا، تنظم مؤسسة IEFTA يوم الجمعة 11 فبراير جلسة تفاعلية عن المحتوى الرقمي في قارة أفريقيا، يشارك فيها تنظيمها مؤسسات سينمائية دولية، من بينها سوق مهرجان كان السينمائي وروتردام لاب وتورينو فيلم لاب ومهرجان الجونة السينمائي وجيميناي أفريقيا ومركز السينما العربية وغير ذلك.



وفي إطار سوق مهرجان برلين، سوف يدير علاء كركوتي (MAD Solutions ومركز السينما العربية) حلقة نقاشية تحت عنوان "حرية أكبر للتوزيع السينمائي/ رؤية أكثر وضوحاً"، تقام في 16 فبراير، ويشارك فيها المنتج ويجي لاي (سنغافورة وكندا)، والمنتج ستيفن ماركوفيتش (جنوب أفريقيا) ومديرة المبيعات في LUXBOX فيوريلا موريتي (فرنسا وبيرو)، بالإضافة إلى الأكاديمي المتخصص في تطوير حكي القصة بينجامين كولي (ألمانيا).



ومن المقرر أن يقدم مركز السينما العربية ضمن الفعاليات جائزة شخصية العام العربية السينمائية التي يقدمها لواحد من الشخصيات الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية، وسوف يتم الإعلان قريباً عن الفائز وموعد التكريم.



مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.



وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.