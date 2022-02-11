الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مباراة الأهلى والهلال السعودى بحضور جماهيرى كامل

الأهلي
الأهلي

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالإمارات فتح باب حجز التذاكر من جديد اليوم لمباراة الأهلي والهلال السعودي المقرر إقامتها في الثالثة عصر غدٍ السبت لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، على أن يتم استخدام السعة الكاملة لمدرجات استاد آل نهيان الذي يستضيف المباراة.


وقررت اللجنة المنظمة للبطولة استخدام السعة الكاملة لمدرجات الاستاد، بدلًا من نسبة 30% المستخدمة في المباريات السابقة، وعلى جماهير الأهلي الراغبة في حضور مباراة الغد ومؤازرة فريقها سرعة الحجز الآن عبر موقع البطولة، حيث تتم عملية بيع تذاكر البطولة إلكترونيًا وفقًا لقواعد اللجنة المنظمة من بداية البطولة.

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وائل لطفي

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