الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سنغافورة تسجل 9930 إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الجمعة، عن أنه تم تسجيل 9930 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 449 ألفًا و570 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 885 حالة.

وأضافت الوزارة أن هناك 1205 أشخاص يخضعون للعلاج في المستشفيات عقب إصابتهم بفيروس "كورونا".

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