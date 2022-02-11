سنغافورة تسجل 9930 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الجمعة، عن أنه تم تسجيل 9930 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 449 ألفًا و570 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 885 حالة.

وأضافت الوزارة أن هناك 1205 أشخاص يخضعون للعلاج في المستشفيات عقب إصابتهم بفيروس "كورونا".