الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022.. يعد من أبرز الموضوعات في الآونة الأخيرة، الأمر الذي جعل وزارة التربية والتعليم توضح أن النتيجة سوف تكون متوفرة في المدارس والألوان والتقييمات، ويرصد الدستور في السطور التالية خطوات معرفة نتيجة تانية ثانوي بالألوان، حيث تتصدر قائمة البحث الرئيسية عبر جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ويبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن نتائج الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2022.

نظام نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم، على المديريات التعليمية في كافة المحافظات، عن اعتماد نتائج الصفوف الأول والثاني الثانوي والرابع الابتدائي 2022، بنظام التقديرات عن طريق المدارس، وتبدأ التقديرات من ممتاز وحتى ضعيف بالألوان، وتأتي كما يلي:

• اللون الأزرق: يشير اللون الأزرق إلى تقدير ممتاز، وفي هذه الحالة يحصل الطالب على درجة أعلى من 85%.

• اللون البرتقالى: يشير اللون البرتقالي إلى تقدير جيد جدًا، وفي هذه الحالة يحصل الطالب على درجة أكبر من 75% وأقل من 85%.

• اللون الأحمر: يشير اللون الأحمر إلى تقدير جيد، وفي هذه الحالة يحصل الطالب على درجة أعلى من 65% وأقل من 75%.

• اللون الأخضر: يشير اللون الأخضر إلى تقدير مقبول، وفي هذه الحالة يحصل الطالب على درجة أكبر من 50% وأقل من 65%.

• اللون الأبيض: يرمز إلى تقدير ضعيف، وفي هذه الحالة يحصل الطالب على درجة أقل من 50%.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022

1- الدخول على بوابة وزارة التربية والتعليم لنتائج الطلاب https://moe.gov.eg/ .

2- يقوم الطالب بالضغط على أيقونة "الاستعلام".

3- تسجيل المرحلة الدراسية المنتمي إليها.

4- إدخال البيانات المطلوبة من الطالب بشكل دقيق.

5- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب بشكل صحيح.

6- يقوم الطالب بالضغط على "عرض النتيجة"، تظهر أمام الطالب نتائج المواد بشكل كامل ودقيق.



الجدير بالذكر أنه أشارت وزارة التربية والتعليم، إلى الإعلان عن نتائج الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2022، عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، ثم اعتمادها من قبل الوزارة ويتم الإعلان عنها فورًا.