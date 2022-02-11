الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

الصف الثاني الثانوي
الصف الثاني الثانوي

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022.. يعد من أبرز الموضوعات في الآونة الأخيرة، الأمر الذي جعل وزارة التربية والتعليم توضح أن النتيجة سوف تكون متوفرة في المدارس والألوان والتقييمات، ويرصد الدستور في السطور التالية خطوات معرفة نتيجة تانية ثانوي بالألوان، حيث تتصدر قائمة البحث الرئيسية عبر جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ويبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن نتائج الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2022.

نظام نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم، على المديريات التعليمية في كافة المحافظات، عن اعتماد نتائج الصفوف الأول والثاني الثانوي والرابع الابتدائي 2022، بنظام التقديرات عن طريق المدارس، وتبدأ التقديرات من ممتاز وحتى ضعيف بالألوان، وتأتي كما يلي:

• اللون الأزرق:  يشير اللون الأزرق إلى تقدير ممتاز، وفي هذه الحالة يحصل الطالب على درجة أعلى من 85%.
 • اللون البرتقالى: يشير اللون البرتقالي إلى تقدير جيد جدًا، وفي هذه الحالة يحصل الطالب على درجة أكبر من 75% وأقل من 85%.
• اللون الأحمر: يشير اللون الأحمر إلى تقدير جيد، وفي هذه الحالة يحصل الطالب على درجة أعلى من 65% وأقل من 75%.
• اللون الأخضر: يشير اللون الأخضر إلى تقدير مقبول، وفي هذه الحالة يحصل الطالب على درجة أكبر من 50% وأقل من 65%.
•  اللون الأبيض: يرمز إلى تقدير ضعيف، وفي هذه الحالة يحصل الطالب على درجة أقل من 50%.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022

1- الدخول على بوابة وزارة التربية والتعليم لنتائج الطلاب https://moe.gov.eg/ .
2- يقوم الطالب بالضغط على أيقونة "الاستعلام".
3- تسجيل المرحلة الدراسية المنتمي إليها.
4- إدخال البيانات المطلوبة من الطالب بشكل دقيق.
5- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب بشكل صحيح.
6- يقوم الطالب بالضغط على "عرض النتيجة"، تظهر أمام الطالب نتائج المواد بشكل كامل ودقيق.


الجدير بالذكر أنه أشارت وزارة التربية والتعليم، إلى الإعلان عن نتائج الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2022، عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، ثم اعتمادها من قبل الوزارة ويتم الإعلان عنها فورًا.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022.. وخطوات الاستعلام عنها

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثاني الثانوي نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي نتيجة تانية ثانوي نتيجة تانية ثانوي بالألوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

بالأسماء.. تفاصيل قرارات الترقيات وندب العاملين بإحدى شركات قطاع البترول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

برقم الجلوس.. روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المحافظات 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

نشطاء إسرائيليون يتظاهرون ضد الاحتلال وإرهاب المستوطنين جنوب نابلس

تحطم مروحية «الخفاش» العسكرية الإسرائيلية قبالة سواحل حيفا

إسرائيل تعين ضابطًا عسكريًا فى البحرين لأول مرة