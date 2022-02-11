الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

انتخابات الزمالك

انتخابات الزمالك
انتخابات الزمالك

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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