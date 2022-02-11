الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء لبنان يطلق خطة وطنية لتطوير ميناء بيروت

ميقاتي
ميقاتي

أطلق رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، مشروع إعداد الرؤية الوطنية للموانئ والمخطط التوجيهي لميناء بيروت والإطار القانوني الجديد لقطاع الموانئ، مؤكدًا أن هذه الرؤية هي الخطوة العملية الأولى في مشروع النهوض بميناء بيروت مجددًا وإعادة إعماره، مشيرًا إلى أن الرؤية يتم تنفيذها عبر الاتفاق مع البنك الدولي لإعداد الدراسة الخاصة بالهوية القانونية الجديدة لميناء بيروت والمخطط التوجيهي له.

وأضاف ميقاتي - خلال حفل إطلاق التحضيرات والاستشارات الخاصة بإعداد الرؤية - أن هذا المشروع محدد بمهلة تنتهي في شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الدراسة تستهدف تحديد الدور المستقبلي للميناء وإدارته وفقًا للمفهوم الاقتصادي العالمي، معتبرًا أن لبنان بات في مرحلة إعادة بناء الدورة الاقتصادية من جديد.

وأكد أن لبنان بصدد التحضير لقانون جديد لقطاع الموانئ، ومن ضمنها ميناء بيروت لكي يكون عاملًا لجذب للشراكة مع شركات متخصصة للاستثمار الأمثل على أن تبقى الدولة هي سيدة القرار وصاحبة الكلمة الفصل في كل ما سيحصل.

وقال ميقاتي: "نريد أن يبقى ميناء بيروت منارة هذا الوطن وبوابته الأولى بالتعاون والتكامل مع كل المواني اللبنانية، كما نريد أن يبقى ميناء بيروت واحة يستفيد الشعب اللبناني من كل مساحاتها للقيام بعملية نهوض شاملة نحن أحوج ما نكون إليها في هذه الظروف العصيبة والصعبة التي نمر بها".

واعتبر ميقاتي، أن انفجار ميناء بيروت شكل محطة موجعة في تاريخ البلاد ولن تمحى آثارها بمرور الزمن مهما طال، مشيرًا إلى أن الضحايا الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم ستبقى ذكراهم حية في البال والوجدان، وسيبقى الجرحى شهودًا إحياء على هول ما حصل، فيما تصدح كل الحناجر مطالبة بالحقيقة الكاملة لما حصل، لاحقاق الحق ورفع الظلم عمن لا ذنب لهم - على حد ما ورد بكلمته.

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