ننشر نتيجة برنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية والعربية في تجارة عين شمس

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، عن الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات لبرنامج الساعات المعتمدة باللغتين الانجليزية والعربية للفصل الدراسى الأول 2022، حيث بلغت نسبة النجاح العامة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية 98.9 %، وجاءت كالآتي:



المستوى الأول انجليزى 96.9%، المستوى الثانى انجليزى 95.8%، وبلغت نسبة النجاح بالمستوى الثالث انجليزى 99.3%، والمستوى الرابع إنجليزى 99.4%.

وأوضح عميد تجارة عين شمس، أنه قد بلغت نسبة النجاح العامة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية 99.7 %، حيث جاءت نتائجه كالآتي:



المستوى الأول عربى 99.6%، المستوى الثانى عربى 99.7%.



وبلغت نسبة النجاح بالمستوى الثالث عربى 99.7%. والمستوى الرابع عربى 99.8%.

ووجه الدكتور خالد قدري الشكر إلى إدارة الجامعة ممثلة فى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على كل ما تلقته الكلية من دعم خلال العام الدراسى واتخذتها الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب.

كما وجه الشكر إلى إدارة الكلية، ممثلة في الوكلاء، مسئولى الكنترولات ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، على ما بذلوه جميعا من عمل شاق ساهم فى دقة وسرعة إعلان نتائج.

كما هنأ قدرى جميع الطلاب على نجاحهم وتمنى لهم التوفيق فى تحقيق مستقبل باهر.