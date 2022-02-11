الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«حماية المنافسة» يستعرض جهود التعاون على المستويين الإقليمى والدولى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استعرض الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهود التعاون والتكامل مع أجهزة المنافسة النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل المشترك سواء من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية أو التكتلات والتجمعات الاقتصادية المشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات لدعم سياسات المنافسة ومواجهة أية ممارسات احتكارية عابرة للحدود.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها شبكة المنافسة الدولية، بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة بدولة إسبانيا، وبحضور عدد من خبراء المنافسة وممثلي عدد من أجهزة المنافسة بالدول الأعضاء.

وأكد «ممتاز»، حرص جهاز حماية المنافسة المصري على التعاون المستمر مع أجهزة حماية المنافسة بالدول العربية والإفريقية وعلى المستوى الدولي، والمشاركة في المنتديات والملتقيات الكبرى التي تجمع أجهزة المنافسة حول العالم لتبادل الخبرات، ومناقشة العديد من الملفات المهمة في مجال المنافسة، وعلى الأخص أحكام المنافسة في الاتفاقيات التجارية ومراقبة الاندماجات في الأسواق الديناميكية سريعة التطور كالأسواق الرقمية، وهو ما عاد بالنفع على دعم سياسات المنافسة داخل مصر من خلال اكتساب المهارات والاطلاع على التجارب الدولية المختلفة، وإتاحة التجربة المصرية كذلك واطلاع ممثلي أجهزة المنافسة النظيرة عليها.

وأشار إلى أن التعاون مع الجهات الأخرى، ومن بينها أجهزة المنافسة النظيرة وشبكة المنافسة الدولية، أحد محاور استراتيجية عمل الجهاز 2021-2025، مؤكدًا على أهمية التعاون في تنمية قدرات العاملين بأجهزة المنافسة، وتبادل الخبرات مع ومن الأجهزة النظيرة دوليًا. كما أكد على ضرورة التكاتف والتعاون لمجابهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، مستعرضًا أمثلة التعاون مع المنظمات الإقليمية مثل منظمة السوق المشتركة لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) والدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأثنى الحاضرون على أعمال جهاز حماية المنافسة المصري في دعم سياسات المنافسة في الأسواق، إضافة إلى الدور الهام الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية، وتعزيز التنسيق بينهم في مجال حماية المنافسة وتبادل الخبرات اللازمة في هذا المجال.

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