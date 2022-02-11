تعرف على أسباب وأنواع الصداع وطرق علاجه

يصاب كثيرون بالصداع إذا كان الشخص يعاني من الجفاف أو بسبب شرب الكحوليات أو عدم النوم الكافي، لكن هذا باستثناء التوتر وبعض الأمراض وفقا «the sun» يتناول أسبابه وأنواعه:

أنواع الصداع

صداع الصباح وأنواع أخرى من الصداع ويأتى الصداع بجميع أنواعه، بما في ذلك الصداع النصفي أو صداع التوتر أو الصداع العنقودي، على الرغم من وجود حوالي 300 نوع.

• يبدأ الصداع الصباحي عادة بين الساعة 4 صباحًا و9 صباحًا، وغالبًا ما يقطع نوم المريض يمكن أن يندرج الألم في عدد من الفئات، مما يجعله إما صداعًا عنقوديًا أو توترًا، أو حتى صداعًا نصفيًا.

• يمكن أن تشمل الأنواع الأخرى من الصداع الصباحي الصداع الانتيابي والإفراط في استخدام الأدوية، لقد وجدت الدراسات أن معظم الأشخاص الذين يعانون من الصداع الصباحي يعانون أيضًا من اضطرابات النوم.

ما هي أعراض الصداع

يمكن أن تختلف أعراض الصداع حسب النوع، ويوصف الصداع النصفي بأنه ألم نابض وخفقان.

• يبدو الصداع العنقودي بحرقة شديدة، وأحيانًا حول العينين، ويمكن أن يتركز صداع الجيوب الأنفية، الناتج عادة عن عدوى أو مرض، حول الأنف أو العينين أو الجبين.

لماذا يحدث ذلك؟ هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تستيقظ وأنت مصاب بالصداع في الصباح ومنها: العمل بنظام الورديات

• توصلت الأبحاث إلى أن الصداع في الصباح يمكن أن يكون سببه أيضًا اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية، وهي عندما تكون "ساعة الجسم" الطبيعية متوقفة، مثل العمل بنظام الورديات، بسبب الاختلال بين ساعة جسمك الطبيعية، وعندما تكون نائمًا بالفعل، قد لا تحصل على النوم النوم الكافي مما قد يؤدي إلى صداع عند الاستيقاظ.

المشاكل النفسية والعصبية

• يصيب الاشخاص اضطرابات النوم، لأن نفس الجزء من الدماغ الذي يتحكم في النوم والمزاج يتحكم أيضًا في الألم الذي تستيقظ منه، يكون الأرق هو أحد الأسباب الرئيسية للصداع النصفي في الصباح، عندما تحاول النوم، ويحدث اضطرابات في نومك فقد تسهم مشكلات النوم الأخرى، مثل النوم القهري، والسير أثناء النوم، والنوم بالوسادة الخاطئة، والتغيرات المفاجئة في جدول النوم، مثل النوم الزائد أو قلة النوم، في حدوث الصداع.

• أبلغ العديد من المصابين عن معاناتهم من اضطرابات حركة النوم مثل صرير الأسنان (حيث يقوم الأشخاص بضغط أسنانهم عن غير قصد أثناء النوم)، ويعتبر الصداع الصباحي أيضًا علامة تحذير رئيسية لحالة توقف التنفس أثناء النوم، والتي لا يدرك الكثير من الناس أنهم يعانون منها تتسبب الحالة في انقباض الشعب الهوائية أثناء الليل، مما يؤدي إلى توقف التنفس مؤقتًا، وهذا يسبب الصداع والتعب في اليوم التالي، وكذلك الشخير أثناء الليل.

مشاكل الصحة العقلية والجسدية

يعتبر الاكتئاب والقلق من الأسباب الرئيسية للصداع الصباحي المزمن، حيث يتداخلان مع الأرق فإن الأدوية بما في ذلك الأسبرين وآثار الانسحاب من مسكنات الألم والكافيين يؤدي إلى صداع مزمن وصداع نصفي، ليس من المستغرب أن يكون الصداع أيضًا نتيجة للكحول، عادة، فإذا انتظمت على شرب الماء لمدة يوم، وتناول مسكن للألم وقليل من النوم سيقضي عليه.