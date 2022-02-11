الجمعة 11 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يؤكد ضرورة مكافحة الصيد غير القانوني في المحيط

عزيز أخنوش
عزيز أخنوش

شدد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، على ضرورة مكافحة الصيد غير القانوني في المحيط الأطلنطي، مؤكدًا أن 95% من الموارد التي يتم صيدها في المغرب تخضع إلى الرقابة من خلال الخطة التي تم وضعها وإمكانية تقفي أثر المصيد حتى وصول الأسماك إلى الأسواق والمستهلكين وذلك باتفاقنا مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أخنوش - في كلمته اليوم خلال فعاليات قمة "محيط واحد" بمدينة بريست الفرنسية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي - أن المغرب لديها تجربة في مكافحة الصيد غير القانوني، لافتًا إلى أنه حتى يتم مكافحة ذلك، يجب علينا أولا معرفة ما هو الوسط الذي تمارس فيه هذه الأنشطة لوضع الخطط والتخطيط لاستخدام الموارد والتشاور مع فئة العاملين في مجال صيد الأسماك.

وأوضح أن «حماية أعماق البحار هو أمر مهم أيضًا، حيث أحرزنا تقدمًا هائلًا فيما يخص محيط الأطلنطي، وحققنا نتائج إيجابية فيما يخص سواحلنا على المحيط الأطلنطي، ولكن الوضع مختلف في حوض البحر المتوسط لأنه بحر مشترك فيه الكثير من الصعوبات والمشكلات واليوم لا نستطيع أن نعيد المخزونات السمكية في البحر المتوسط، وبالتالي، يجب أن نضع موضوع حوض البحر المتوسط في عين الاعتبار في المستقبل حتى نضع خطة خاصة له».

وأكد أن «إشكالية البلاستيك هي إشكالية رئيسية، ونحن انضممنا إلى الجهود المبذولة من أجل مكافحة البلاستيك وقمنا بسن قوانين للخفض من إنتاج البلاستيك واستخدامه ونقوم بزيادة عدد المحميات البحرية ونحاول أن نكفل ظاهرة الصيد غير القانوني وانضممنا إلى الاتفاقية الدولية التي أشار إليها الرئيس الفرنسي، وهي الاتفاقية التي ستسمح لنا بالتنوع البيولوجي في أعالي البحار وسيكون له أهمية مباشرة وستتأثر به البلدان بشكل مباشر».

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