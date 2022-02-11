يحتل رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر فبراير مواقع البحث على محرك البحث الاجتماعي "جوجل " وذلك نظرا لاهتمام الملايين من المصريين من عملاء الشركة المصرية للاتصال لمعرفة اخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي شهر فبراير ٢٠٢٢.



ويعتبر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي التابع للشركة المصرية للاتصالات من اهم وانجح المواقع التي توفر للعملاء كافة الخدمات في سداد الفواتير وتقديم شكوى في اي وقت علي مدار ٢٤ ساعه



آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى شهر فبراير 2022

وتستعرض " الدستور " خلال السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة بخدمة المواطنين الاستعلام عن الفاتورة الخاصة بالتليفون الارضي شهر فبراير من خلال الرابط المخصص لهذا الغرض

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عن شهر فبراير ٢٠٢٢

ونجحت الشركه المصريه للاتصالات في تخصيص رابط للمواطنين للدخول علي الموقع الرسمي للشركه المصريه وتسجيل بياناتهم لمعرفة اجمالي المبلغ المراد دفعه والاستمتاع بخدمات التليفون الارضي من خلال الخطوات التالية:-

اولا : تسجيل الدخول علي موقع الشركه المصريه للاتصالات من خلال هذا الرابط (https://billing.te.eg/ar-eg)

ثانيا : اختيار الاستعلام عن الفاتورة من القائمه الرئيسيه للموقع

ثالثا: كتابة بيانات العميل المتعاقد مع الشركة الراغب في الاستعلام عن الفاتورة

رابعا : كتابة الاسم والرقم القومي محافظة الإقامة

خامسا: كتابه رقم التليفون الارضي مسبوق بكود المحافظة في الخانات المخصصة لذلك

سادسا : الضغط على زر الاستعلام

سابعا: ظهور إجمالي المبلغ او قيمه الفاتوره بالتفاصيل

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر فبراير ٢٠٢٢

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات الدخول علي هذا الرابط https://billing.te.eg/ar-eg للاستعلام عن فاتورة الخط الارضي بالاضافة لخدمات الانترنت، كذلك معرفة إجمالي قيمة المبلغ المراد سدادها شهريا، وذلك دون إعداد للوقت والجهد خاصة في ظل حرص الحكومة على التباعد الاجتماعي.

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