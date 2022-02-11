الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض فيلمي «راضية» و«لحظة ضعف» بنادي سينما بورسعيد (صور)

نادي سينما بورسعيد
نادي سينما بورسعيد

يواصل نادي سينما بورسعيد، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، فعالياته وسط مشاركة جماهيرية كبيرة.

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وتم خلال الفعاليات عرض الفيلم القصير "راضية" من إخراج شيماء طافش، والفيلم الروائي القصير "لحظة ضعف" من إخراج محمد عطية.

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وعقب عرض الفيلمين، أُقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي، أحمد النبوي، مع الجمهور وصنَّاع الأفلام.

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جدير بالذكر، أن نادي سينما بورسعيد، يشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر، وتُقام فعالياته باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

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المقبل سعيد الثقافية كبيرة خطة الهرم أفلام مركز يقي

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