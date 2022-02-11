خلال مشاركته بقمة «محيط واحد».. الرئيس السيسي: تغير المناخ التحدي الأصعب عالميا

دعا لتكثيف الجهود الدولية لحماية البحار والمحيطات

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة في فعاليات قمة "المحيط الواحد" بمدينة بريست الفرنسي، تلبية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخلال القمة تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الجهود الدولية للتغلب على الآثار السلبية، لتغير المناخ على البحار والمحيطات، مؤكدا على مساهمة مصر في الجهد الدولي لحماية البحار.

- الدعوة لتكثيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية البحار والمحيطات

وقال الرئيس السيسي إن مصر، بصفتها الرئيس القادم، لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من الآثار السلبية لتغير المناخ على البحار والمحيطات والتي تمثل نحو "70%" من مساحة كوكبنا، وتربط بين شعوبنا وثقافاتنا، وتساهم في حركة التجارة والملاحة الدولية فضلا عن كونها مصدرًا مهمًا للغذاء والموارد الطبيعية ومحفزًا للنشاط الاقتصادي، ولازدهار مجتمعات ودول بأسرها.

وتابع الرئيس السيسي"ونحن نعي ذلك في مصر جيدًا، فلقد ساهم موقعنا على البحرين الأحمر والمتوسط، في نشأة حضارتنا الممتدة، وبناء تطورنا منذ فجر التاريخ فضلا عن امتلاك مصر لقناة السويس، التي ساهمت ولا تزال، في دفع حركة التجارة الدولية، بوصفها أحد أهم الممرات الملاحية في العالم".

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر، على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية، ذات الصلة بالبحار والمحيطات، لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه، بما في ذلك التلوث بالنفايات البلاستيكية، الذي يمثل تحديًا حقيقيًا، خاصة أمام الدول النامية التي تسعى للحصول على الدعم والتكنولوجيا، اللازمين لتنفيذ استراتيجيات الحد من استخدام البلاستيك المضر بالبيئة".

- التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر لخفض حجم انبعاثات قطاع النقل البحري



وقال السيسي "تتخذ مصر كذلك خطوات حثيثة، للتحول إلى مركز للطاقة المتجددة، بما في ذلك التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يمثله من فرصة حقيقية، لخفض حجم انبعاثات قطاع النقل البحري، وسنعمل خلال الفترة القادمة، على طرح أفكار ومبادرات للتشاور حولها مع شركاء التنمية، بهدف حشد المزيد من الدعم للجهود المصرية في هذا المجال المهم".

- تغير المناخ يظل التحدي الأصعب عالميا



وعلى مستوى تغير المناخ، أكد الرئيس السيسي أن تغير المناخ يظل التحدي الأصعب الذي يواجهنا، بما له من آثار سلبية تطول شتى مناحي الحياة وليست البحار والمحيطات بمعزل عن تلك الآثار حيث امتصت المحيطات ما يزيد على "90%"، من الحرارة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، بوتيرة متسارعة منذ سبعينيات القرن الماضي، ما ساهم في ارتفاع مستوى حمضيتها، وانخفاض نسبة الأكسجين بها، وتدهور الحياة البحرية فضلا عن التهديد المستمر، الذي يمثله ارتفاع مستوى سطح البحار .



وقال الرئيس أن مصر بصفتها الرئيس القادم، لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية، الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من تلك الآثار، والحفاظ على اسـتدامتها وتنـوع الحياة البحريـة بها ، على أن تشهد الدورة القادمة للمؤتمر، حوارا بناء حول هذه المسألة، يستند إلى أفضل الممارسات والعلوم المتاحة.دع

ودعا الرئيس السيسي،المشاركين في قمة "محيط واحد" لحضور قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ، كما تقدم بالشكر إلي لرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، على دعوته لهذه القمة في هذا التوقيت المهم.