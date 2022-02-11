الدكتور أشرف صبحى يلتقى الكيانات الشبابية لاستعراض رؤاهم حول استراتيجية تطوير مراكز الشباب 2025

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، خلال ورشة العمل الخاصة باستراتيجية تطوير مراكز الشباب ٢٠٢٥، والتي ينظمها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، لتطوير الأنشطة والبرامج والأداء الإداري بمراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار داخل مراكز الشباب، في إطار تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن اتحاد مراكز شباب مصر يسهم بشكل كبير في تنفيذ مستهدفات الوزارة على مستوى تطوير أداء مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية حقيقية من خلال إحداث حراك قوي داخل المراكز في جميع المحافظات.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن اتحاد مراكز شباب مصر يمثل ذراعاً مساعدة للإدارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة، ويقوم بتقديم كل الدعم والمساندة له من خلال طرح كل ما هو جديد من أفكار واستراتيحيات لتطوير تشغيل مراكز الشباب، والقيام بدورها على أكمل وجه.

وأضاف "صبحي" أن الوزارة حاضنة لكل الكيانات الشبابية التي تسعى إلى تنمية الوطن في شتي المجالات، مشيراً إلى حرص الوزارة على إشراك تلك الكيانات في صياغة استراتيجية تطوير مراكز الشباب ٢٠٢٥، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالشباب على كافة المستويات، فضلاً عن الحرص على تنمية قدرات الشباب، وتأهيلهم لمختلف المناصب القيادية.



واستمع الدكتور أشرف صبحي إلى مقترحات وأفكار الكيانات الشبابية حول الاستراتيجية، والتي ستسهم بشكل كبير في صياغة وتنفيذ الاستراتيجية بالشكل الأمثل، في اطار اهتمام الوزارة والاتحاد بإشراك مؤسسات المجتمع المدني والكيانات الشبابية في الخطوات الأولى لإعداد الاستراتيجية.

حضر الورشة كل من الدكتورة إيمان عبدالجابر- رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتور ماجد العزازي- رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، الدكتور عبدالله الباطش- مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية وعضو مجلس إدارة الاتحاد، الدكتور مصطفى مجدي- معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور عمر وكوك عضو مجلس إدارة الاتحاد، الأستاذ أحمد الديب- عضو مجلس إدارة الاتحاد، الدكتور محمد سليمان- أمين صندوق الاتحاد، الدكتور محمد فتحي ندا، عضو مجلس إدارة الاتحاد، الدكتور محمد سادات- عضو مجلس إدارة الاتحاد، مي حسن علي، مدير عام الإدارة العامة لمراكز التعليم المدني ومنتديات الشباب بالوزارة.

وشارك في الورشة ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، وهى: "مؤسسة صناع الخير، مجلس الشباب المصري، مؤسسة القادة للعلوم الإدارية، مؤسسة شباب بتحب مصر، مؤسسة شباب المتوسط، سند شباب الصعيد، مؤسسة كوادر قيادية شبابية، تنمية وطن، نادي الفتيات المصري، سند شباب الدلتا، مؤسسة قيادات شباب مصر، اتحاد طلاب تحيا مصر، اتحاد شباب سوهاج، اتحاد شباب كفرالشيخ".