الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شعبة «النقل الدولي» تُثمن قرار رئيس «الجمارك» بشأن عمل المناطق اللوجستية

الشحات الغتوري
الشحات الغتوري

 أصدرت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالٳسكندرية، برئاسة المهندس مدحت القاضي  بيانا قدمت فيه الشكر للشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك  على إصداره  للمنشور رقم (22) لسنة 2022 والذي يتضمن، تكليف جميع المراكز اللوجستية على مستوى المناطق الجمركية الثلاثة بالعمل بنظام النوباتجية  أي العمل  طوال أيام الٲسبوع، بما في ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

هذا بالإضافة إلى تكليف رؤساء الإدارات المركزية بمتابعة هذا النظام تحت الإشراف المباشر لمديري المراكز اللوجستية، حيث تم العمل بالمنشور اعتبارا من اليوم الموافق الخميس العاشر من فبراير الجاري.


وقال المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية إن إصدار مثل هذا المنشور يساهم في  تسهيل حركة التجارة في الموانئ والمراكز اللوجستية الذي يعود بالنفع على الاقتصاد القومي ويقلل من غرامات التأخير.

وَأضاف رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالٳسكندرية، أن العمل بتلك الطريقة يضع مصر في مركزاً مرموقا في مؤشرات الأداء العالمية حيث تنفرد بهذا الأداء.
ناشد رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالٳسكندرية المستوردين باستغلال التطور غير المسبوق في إدارة المنظومة الجمركية واللوجستية تنفيذا لتوصيات رئاسة مجلس الوزراء، قائلا: "الكرة الآن في ملعب المستوردين والتجار في استغلال هذه الفرصة الذهبية لتقليل زمن الإفراج وتقليل الغرامات والجري بخطي متلاحقة مع ما تقوم به غرفة الملاحة ووزارة المالية في هذا الشأن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

بالأسماء.. تفاصيل قرارات الترقيات وندب العاملين بإحدى شركات قطاع البترول

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

تحطم مروحية «الخفاش» العسكرية الإسرائيلية قبالة سواحل حيفا

إسرائيل تعين ضابطًا عسكريًا فى البحرين لأول مرة

ناشطة أردنية تروى كيف تعرض هاتفها للاختراق عبر «بيجاسوس»