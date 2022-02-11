شعبة «النقل الدولي» تُثمن قرار رئيس «الجمارك» بشأن عمل المناطق اللوجستية

أصدرت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالٳسكندرية، برئاسة المهندس مدحت القاضي بيانا قدمت فيه الشكر للشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك على إصداره للمنشور رقم (22) لسنة 2022 والذي يتضمن، تكليف جميع المراكز اللوجستية على مستوى المناطق الجمركية الثلاثة بالعمل بنظام النوباتجية أي العمل طوال أيام الٲسبوع، بما في ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

هذا بالإضافة إلى تكليف رؤساء الإدارات المركزية بمتابعة هذا النظام تحت الإشراف المباشر لمديري المراكز اللوجستية، حيث تم العمل بالمنشور اعتبارا من اليوم الموافق الخميس العاشر من فبراير الجاري.



وقال المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية إن إصدار مثل هذا المنشور يساهم في تسهيل حركة التجارة في الموانئ والمراكز اللوجستية الذي يعود بالنفع على الاقتصاد القومي ويقلل من غرامات التأخير.

وَأضاف رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالٳسكندرية، أن العمل بتلك الطريقة يضع مصر في مركزاً مرموقا في مؤشرات الأداء العالمية حيث تنفرد بهذا الأداء.

ناشد رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالٳسكندرية المستوردين باستغلال التطور غير المسبوق في إدارة المنظومة الجمركية واللوجستية تنفيذا لتوصيات رئاسة مجلس الوزراء، قائلا: "الكرة الآن في ملعب المستوردين والتجار في استغلال هذه الفرصة الذهبية لتقليل زمن الإفراج وتقليل الغرامات والجري بخطي متلاحقة مع ما تقوم به غرفة الملاحة ووزارة المالية في هذا الشأن.