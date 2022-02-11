الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 29 متهمًا فى 30 جناية بالشرقية

حملات امنية
حملات امنية

تمكنت إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الشرقية، بإشراف قطاع الأمن العام، من ضبط 29 محكومًا عليه فى 30 جناية من بينها "حكمين بالسجن المؤبد" فى العديد من القضايا أبرزها "مخدرات، سلاح، سرقة، تزوير، قتل، تنقيب عن الآثار" وبمواجهة المحكوم عليهم، أقروا بصحة الأحكام الصادرة ضدهم.

كانت  معلومات قد وردت لقطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الدقهلية، اختباء أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر، بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس خشية ضبطه، وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 5 قضايا، من بينها حكمان بالسجن المؤبد فى قضيتى "سلاح، شروع فى قتل".

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن السويس، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

إدارة البحث الجنائي امن الشرقية قطاع الأمن العام 29 محكوم 30 جناية مخدرات سرقة سلاح

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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