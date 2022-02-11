«الفاو» تساهم مع فرصة لتمكين 50 ألف أسرة من الفئات القادرة على العمل

أكد الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة، أن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، تساهم في دعم برنامج فرصة بقوة وتقوم بالمشاركة في تصميم البرامج التدريبية اللازمة وتنفيذها ووضع معايير اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستهدفة من هذا البرنامج التدريبي، وسوف تساهم في عمل التقييم المؤسسي، وتتحمل الجمعية تكاليف هذه العمليات ومن المقرر أيضا أن تقوم الجمعية بتقييم أثر التدريب على الأداء لقياس حجم الفارق الذي تحقق من خلال التدريب، ومدى قدرة المتدربين على القيام بمهامهم المحددة ضمن برنامج «فرصة».

ويستهدف برنامج فرصة في مرحلته الأولى تمكين 50 ألف أسرة من الفئات القادرة على العمل ومساعدتها في الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة رحبة وأكثر استقلالية والتحكم في الموارد الاقتصادية والمالية الأساسية، وهي الأجور ورأس المال والملكيات العينية، وبالتالي الخروج بتلك الفئات من فئة متلقي المساعدات إلى فئة المواطنين المشاركين في الإنتاج وتطوير الاقتصاد المحلي والوطني.

ويستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من ١٩ إلي ٥٥ عامًا من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي أو أفراد الأسر القادرين على العمل من نفس الفئة العمرية الذين تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة.

وقال شعراوي إن «فرصة» يستهدف تغيير حياة كثير من المواطنين الأكثر احتياجا، ونقلهم من شريحة اجتماعية إلى أخرى، عبر تمكينهم من تحقيق استقلال مالي.

جدير بالذكر، أن وزارة التضامن أطلقت برنامج فرصة لتوفير فرص التمكين الاقتصادي للمستهدفين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن في عدد من محافظات الجمهورية، كما يهدف إلى تقديم مساعدات استثنائية لدعم وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بإنشاء مشروعات صغيرة لهم كمصدر دخل.

كما يعمل على تأهيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ستقوم بتنفيذ برنامج فرصة بعد القيام بالتقييم المؤسسي لهم وتقديم برامج التدريب ورفع قدرات العاملين بها حتى تتمكن من القيام بدورها في تنفيذ مشروعات برنامج فرصة على الوجه الأمثل والذي يتوافق مع خطة البرنامج وأهدافه.