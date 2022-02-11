الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«جوتيريش»: السواحل أصبحت مكبًا للنفايات

جوتيريش
جوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن اليقين القانوني فيما يخص شؤون البحار أمر ضروري.. منوها بأن المؤتمر الثاني للأمم المتحدة بشأن المحيطات - والذي سينعقد في لشبونة خلال شهر يونيو المقبل - سيكون فرصة سانحة لتوطيد دور المحيطات فيما يخص أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ اتفاق باريس بشأن التغير المناخي.

ولفت جوتيريش و خلال مشاركته عبر تقنية (الفيديو كونفراس) في قمة "محيط واحد"، بمدينة بريست الفرنسية، إلى أن السواحل أصبحت مكبا للنفايات كما تأثرت الأرصفة المرجانية وتم القضاء على المغذيات وبالتالي أصبح هناك مناطق واسعة للخراب والموت، مشددا على أن تآكل السواحل والصيد غير المشروع والمفرط والصيد غير القانوني يهدد مخزونات السمك.
وقال "نحن بحاجة إلى عدد أكبر من الشركاء الذين يعملون بفاعلية لمكافحة مصادر التلوث التي تأتي من اليابسة وتؤثر على البحر.. وعلينا أن نعجل من وتيرة استخدام مصادر الطاقة البحرية المتجددة التي تسمح لنا بإنتاج الطاقة بنظافة بالإضافة إلى استحداث فرص عمل".

وشدد أنطونيو جوتيريش، على أهمية القطاع البحري للتقليل من أزمة المناخ.. مضيفًا أنه يجب أن يساهم في خفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030، والقضاء التام على الانبعاثات بحلول عام 2050.

وأشار إلى أن ساكني السواحل معرضون للخطر.. مطالبًا بضرورة تضافر الجهود العالمية من أجل دعم وتطوير منازلهم، لتكون قادرة على مواجهة التغيرات المناخية التي سيشهدها العالم الفترة القادمة.
 كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، المجتمع الدولي بضرورة مضاعفة الجهود لحماية المحيطات، حتى يتمكن الجميع من بلوغ الهدف العالمي المتمثل في حماية 30% من مساحة المحيطات بحلول عام 2030.

وقال جوتيريش "إن الكوكب الأرضي يواجه أزمة ثلاثية تتمثل في اختلال المناخ، وخسارة التنوع البيولوجي والتلوث"، لافتًا إلى أن المحيط يلقى على عاتقه عبء كبير من هذه الأزمات، فهو بمثابة الحوض الذي يمتص الحرارة والكربون وبالتالي تزداد حرارة المياه وحموضتها.

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