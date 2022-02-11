رئيس جامعة قناة السويس يتابع المراحل النهائية لتجهيزات الجامعة الأهلية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه بناء على النظرة المستقبلية من القيادة السياسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فقد تقرر إنشاء جامعة قناة السويس الأهلية ضمن ١٢ جامعة أهلية على مستوى البلاد كمرحلة أولي تكون نواة للتعليم الأهلي وذلك دعما للجامعات الحكومية القائمة.

وأضاف "مندور" أن جامعة قناة السويس الأهلية تقع في مدينة الإسماعيلية الجديدة على الضفة الشرقية لقناة السويس وقد تم إختيار موقع الجامعة لتكون نقطة إشعاع علمي واكاديمي و نقطة جذب قوية لتنمية سيناء البقعة الأغلى من أرض مصر التي حفظها جيش مصر بدماء ابناءه، وجاء دورنا لنساهم معهم في حفظها والدفاع عنها بالعلم .

جاء ذلك أثناء زيارته التفقدية لمقر الجامعة الأهلية بوجود اللجنة الهندسية التي تقوم بمتابعة تنفيذ الأعمال للمنشآت المختلفة علي الطبيعة برئاسة الدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية التى تقوم بمتابعة التنفيذ واختيار واعتماد التشطيبات المناسبة للمباني المختلفة والمتوافقة مع البيئة المحيطة بالجامعة ويقوم بتنفيذ جميع منشآت الجامعة الأهلية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

حيث شاهد سيادته ما تم تنفيذه من إنجازات خلال عشر شهور من العمل ومناقشة تنسيق الموقع العام المقام على أحدث التصميمات العالمية.

وأشار الدكتور ناصر مندور أن جامعتنا الأهلية تقع على مساحة 29.01 فدان (121838 متر مربع) وتضم عدة مباني منها إدارة الجامعة و ٦ مبنى أكاديمية و مبنى الورش بالإضافة إلى مبنى ريادة الأعمال والابتكار ومبنى المعامل ،إلى جانب الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية والمنطقة الترفيهية كما تضم مباني الكليات مدرجات وفصول تدريب ومعامل وورش تدريب ومكاتب إدارية.

وعن برامج دراسية مميزة التى تقدمها الجامعة فأوضح "مندور" أنه تم إختيارها بعناية لتواكب متطلبات المجتمع والبيئة المحيطة بمنطقة قناة السويس مع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي بضخ تخصصات حديثة لتتوافق مع إحتياجات سوق العمل وخلق فرص متميزة لخريجي الجامعة وقد تم تقسيم البرامج إلى ثلاث قطاعات أولا قطاع التعليم الطبي ويشتمل علي البرامج التالية (العلاج الطبيعي ، التمريض ،الطب البشري ، تكنولوجيا المختبرات الطبية) ثانيا قطاع الدراسات الإنسانية ويشتمل علي البرامج التالية ( إدارة الأعمال والعلاقات الدولية ،اللوجستيات وسلاسل الإمداد ، التسويق الرقمى والأعمال الالكترونية) ثالثا قطاع الدراسات الهندسية ويضم (هندسة البناء ،هندسة نظم الاتصالات ،الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ، هندسة المواد والتصنيع ،هندسة تصميم وبناء السفن ،التصميم الهندسى الابتكارى).

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم تخصيص ٨ عمارات في مدينة الإسماعيلية الجديدة في المنطقة المواجهة للجامعة بناء علي توجيهات وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار لاستخدامها كمدن جامعية للطلاب والطالبات وإستراحات لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة .

وفى نهاية زيارته صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه تم الانتهاء بنسبة ٦٠٪ من العمل كما تم الإنتهاء من ٩٥٪ من الأعمال الخرسانية، وبدأنا فى أعمال التشطيب معلنا أنه مع حلول ٣٠ يونيه القادم سيتم الإنتهاء كلياً من جامعتنا الأهلية، وجاري الآن التعاقد علي تجهيز المعامل والمرافق والورش.