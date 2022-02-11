ماكرون خلال قمة «محيط واحد» يدعو المجتمع الدولي للحفاظ على الأنظمة البحرية

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جميع المشاركين في قمة "محيط واحد" إلى ضرورة تقديم تعهدات والتزامات من شأنها تحافظ على الأنظمة البحرية.



وقال ماكرون ـ في كلمة خلال انطلاق فعاليات قمة "محيط واحد" في مدينة بريست الفرنسية اليوم الجمعة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ "علينا اليوم تقديم وعود وتعهدات واضحة وصارمة للحفاظ على الأنظمة البحرية، وحماية البحار من التلوث، لكي تتنوع الأحياء".



ولفت إلى أن الجميع لديهم هدف واحد هو مكافحة فقدان التنوع الأحيائي وتغير المناخ، مؤكدا أنه في عام 2022 سيتم إقرار المصير الخاص بالبحار.



وكان أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن خطط لبناء ما لا يقل عن 6 مفاعلات نووية جديدة في فرنسا خلال العقود المقبلة، في مسعى للاعتماد على الطاقة الذرية للمساعدة في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وخلال حديثه في بيلفور بشرق فرنسا عن التدابير الرامية لتحقيق هدف بلاده المتمثل في خفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050، قال الرئيس الفرنسي إن شركة "أو.دي.اف" (كهرباء فرنسا) التي تديرها الدولة ستبني وتشغل المفاعلات الجديدة، والتي ستكون نماذج متقدمة من المفاعل الأوروبي المضغوط، مشيرًا إلى أن التكلفة تقدر بنحو 50 مليار يورو، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وبالإضافة إلى بناء المفاعلات الجديدة، قال ماكرون أيضًا إن فرنسا ستبحث في طرق لتمديد العمر الافتراضي للمفاعلات الحالية من 40 عامًا إلى أكثر من 50 عامًا، حيث تملك فرنسا حاليًا 56 مفاعلًا قيد التشغيل.

وأوضح الرئيس الفرنسي إلى أنه من المقرر أن يبدأ البناء في عام 2028 وسيبدأ تشغيل أول مفاعل جديد بحلول عام 2035، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء دراسات للنظر في إنشاء 8 مفاعلات أخرى.

وتعزز هذه الخطة الاستثمارية التزام فرنسا بالطاقة النووية، التي تنتج الآن حوالي 70 بالمائة من كهرباء البلاد، وتعد رمزًا لبراعتها الصناعية.