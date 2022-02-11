«جوتيريش» يطالب المجتمع الدولى بمضاعفة جهوده لحماية المحيطات

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بضرورة مضاعفة الجهود لحماية المحيطات، حتى يتمكن الجميع من بلوغ الهدف العالمي المتمثل في حماية 30% من مساحة المحيطات بحلول عام 2030.

وقال جوتيريش، خلال مشاركته عبر تقنية (الفيديو كونفراس) في قمة "محيط واحد"، بمدينة بريست الفرنسية: "إن الكوكب الأرضي يواجه أزمة ثلاثية تتمثل في اختلال المناخ، وخسارة التنوع البيولوجي والتلوث"، لافتًا إلى أن المحيط يلقى على عاتقه عبئا كبيرا من هذه الأزمات، فهو بمثابة الحوض الذي يمتص الحرارة والكربون وبالتالي تزداد حرارة المياه وحموضتها.

وأشار إلى أن ظروف الأرصاد الجوية العالمية تتغير والأنظمة الإيكولوجية تعاني الأمرين، والسكان الذين يعولون على هذه الأنظمة الأيكولوجية هم أكثر من 3 مليارات شخص يعولون على التنوع البيولوجي في السواحل والبحار لعماد حياتهم.