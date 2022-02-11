الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار زيوت الطعام في السوق المحلية اليوم الجمعة 11 فبراير 2022

أسعار زيوت الطعام في السوق المحلية اليوم الجمعة 11 فبراير 2022

زيت الطعام
زيت الطعام

استقرت أسعار زيوت الطعام في القيمة السعرية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 11 فبراير 2022، بالسوق المحلي لدى التجار،لأسعار زيت الصويا المكرر، وزيت الأولين، وزيت عباد الشمس المكرر، وأسعار زيت الذرة الخام والمكرر على الصعيدين المحلي والعالمي.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفعت عقود شهر فبراير لتداول زيت النخيل وزيت الأولين في إغلاق الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الجمعة ببورصة ماليزيا.


استقرت أسعار زيت الذرة في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 23,500 جنيه ،وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر بالسوق المصري ليصل سعر الطن إلى 29,500 جنيه.


وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر ليسجل سعر الطن 28,500 ألف جنيه ،بينما استقر سعر زيت الأولين في السوق المحلي ليسجل سعر الطن 22,700 جنيه ،وثبتت أسعار زيت الصويا المكرر في السوق المحلي، لتسجل القيمة الشرائية للطن 25,700 جنيه.

أسعار الزيت للمستهلك الجمعة 11 فبراير 2022
استقرت أسعار الزيت للمستهلك اليوم، ليسجل زيت الذرة  (800 مل) 37.20 جنيهًا، وزيت عباد الشمس (2.2 لتر) 47 : 49 جنيهًا، فيما سجل زيت عباد الشمس  (800 مل) 30 : 32 جنيهًا.

العقود الآجلة لزيت الأولين الماليزي
ارتفع عقد فبراير لتداول زيت الأولين الماليزي بمقدار 15 دولارًا، وبلغت قيمة العقد 1475 دولارًا للطن، وذلك في إغلاق الجلسة الصباحية لتداولات اليوم في بورصة ماليزيا.

 

العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي
كما ارتفع عقد فبراير لتداول زيت النخيل الماليزي في إغلاق الجلسة الصباحية في بورصة ماليزيا للمشتقات، بمقدار 15 دولارًا وبلغت قيمته 1472.5 دولار للطن.

كان كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية  إنه رغم ارتفاع أسعار الزيوت الخام عالميا، إلا أن وزارة التموين تقوم بشراء الزيت محليا وخارجيا، لتوفير مخزون استراتيجي والعمل على ضبط الأسعار.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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