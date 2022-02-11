شعبة الجمارك بالغرفة التجارية تشيد بالتيسيرات الجمركية الجديدة

أشاد رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية، أحمد عبدالواحد، بالتيسيرات الجمركية الجديدة التي أصدرتها مصلحة الجمارك برئاسة الشحات الغتوري، الخاصة بقبول الفواتير التجارية للشحنات المستوردة بدون أختام متى كانت صادرة عن الشركات المنتجة المتعلقة، وزيادة الورديات الجمركية لتيسير العمل، وتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع وخفض مدة بقائها في الموانيء، ومد العمل التوكيلات الملاحية.

وأضاف عبدالواحد، في تصريحات صحفية اليوم، أن مد عمل التوكيلات الملاحية إلى السادسة مساءً، وكذلك في العطلات لتصل لسبعة أيام في الأسبوع من شأنه أن يقدم تيسيرات كبيرة للمستوردين ومستخلصي الجمارك والمتعاملين مع الجمرك.

وأوضح رئيس الشعبة، أن المنظومة الجمركية في الفترة الأخيرة شهدت تطويرًا كبيرًا لصالح الاقتصاد المصري ونمو حركة التجارة عبر الموانيء المصرية.

وكانت مصلحة الجمارك قررت قبول الفواتير التجارية للشحنات المستوردة بدون أختام متى كانت صادرة عن الشركات المنتجة وعليها اللوجو الخاص بالشركة ومرفوعة من قبل المورد الأجنبى وبمعرفته عبر منصة كارجواكس، وتم اعتمادها من قِبل المستورد، وذلك دون الإخلال بالاشتراطات الواجب توافرها بالفاتورة التجارية.

ووفقًا لمنشور رقم 10 الذي أصدرته مصلحة الجمارك، شدد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، على تطبيق تلك التعليمات بجميع المنافذ بشكل دقيق؛ منعاً للمساءلة.

وأوضح أنه فى إطار متابعة أداء العمل بالمواقع والمراكز اللوجستية التى تعمل بنظام النافذة الواحدة القومية، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية، تلاحظ ورود فواتير خاصة بالشحنات المستوردة صادرة عن الشركة المنتجة، ولكن غير مختومة بخاتم الشركة، ما يؤدى إلى رفض قبولها من قِبل الجمرك، لذلك تم إصدار المنشور لتبسيط الإجراءات.

وفي إطار تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، تدخلت مصلحة الجمارك مؤخرًا لحل مشكلة تأخر عمليات التثمين الجمركي، بعد شكاوى من الحجر الزراعي بالتضرر من تأخر إجراءات الجمارك الخاصة بالتثمين وتقدير الرسوم الجمركية، الأمر الذى يؤدي إلى زيادة زمن الإفراج.

ووجه الشحات غتوري، إدارة السياسات والإجراءات الجمركية بسرعة التذكير بمنشور الإجراءات رقم 43 لسنة 2020 بالمنافذ الجمركية، وهو منشور سبق أن أصدرته المصلحة يلزم مأموري التعريفة (المثمنين) بجميع المواقع الجمركية المختلفة بما في ذلك المراكز اللوجستية (نافذة)، بالسير في إجراءات التثمين بالتوازي مع عمليات الفحص بالجهات الرقابية الأخرى، وعدم إرجاء عمليات التثمين إلى ما بعد ورود نتائج الفحص الرقابى؛ حتى لا يترتب على ذلك تأخير في زمن الإفراج الجمركي.

وبدأت مصلحة الجمارك أكتوبر 2021 التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI بالتعاون مع شركة «إم تى اس» عبر منصتي نافذة المحلية ومنصة كارجواكس العالمية، المتخصصة في نقل المستندات بنظام البلوك تشين، كما تستعد المصلحة للبدء في تطبيق المنظومة على الشحن الجوي خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك في إطار تيسير الإجراءات الجمركية وحوكمة منظومة دخول وخروج البضائع القادمة أو الصادرة إلى مصر.