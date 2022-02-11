رئيس العبور الجديدة: بيع 6 محلات تجارية في مزاد العلني

أعلن المهندس أحمد علي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه جرى عقد جلسة مزاد علني للبيع عدد 7 محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح ما بين 20 مترًا إلى 40 مترًا بمنطقة السوق التجاري يحمل رقم 11 بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة عمارات المجد بمنطقة 26000 فدان

وقال أحمد علي، إن سعر المتر سجل أعلي سعر حيث بلغ سعر المتر المربع بالمزاد نحو 125000 الف جنية بينما بلغ اقل سعر للمتر بالمحلات التجارية نحو 60000 الف جنية ، موضحاً ان بلغ أجمالى القيمة الاجمالية نحو 9.300 مليون جنية قيمة بيع 6 محلات تجارية من اجمالى طرح 7 محلات .

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم عقد جلسة البيع المزاد بحضور مستشار مجلس الدولة وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية وممثلي من وزارة المالية

وأضاف رئيس الجهاز أن تم دفع سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 جنية لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد ويتم استكمال 10% و1% مصاريف إدارية و إضافة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الراسي بها المزاد فور الرسو ، فضلا عن سداد 5% وديعة صيانه تسدد خلال شهر وقبل الاستلام .

و فيما يخص السداد الفوري أكد، أن يتم استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد ، بينما الطريقة الثانية تنص على سداد باقي المستحقات المالية من القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافاً اليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركز المصري وقت سداد بالإضافة إلي 0.5% مصاريف تحصيل على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع القيام المستفيد بتحرير شيكات أجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام