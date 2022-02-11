بالأسماء.. تفاصيل قرارات الترقيات وندب العاملين بإحدى شركات قطاع البترول

أصدر المهندس أشرف بهاء رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصيانة البترولية «صان مصر»، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، قراراً بترقية وندب أكثر من 1800 عامل من العاملين بالشركة بالوظائف النمطية والإشرافية، على أن يسرى هذا القرار اعتبارًا من 1 يناير 2022.

قرارات الترقيات والندب بشركة صان مصر

وشملت قرارات الترقية والندب وظائف رئيس قسم ومدير إدارة ورئيس وحدة فني بالإدارة العامة للصيانة الشاملة، كما شملت القرارات، العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية ، والإدارة العامة لورش بدر، والإدارة العامة بالسقالات والدهانات والعزل، وإدارة صيانة المنشآت، والإدارة العامة للإنشاءات والمشروعات المتخصصة، والإدارة العامة للدعم الفنى، وإدارة الكهرباء والأجهزة، ومشروعات الاتصالات، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وكذلك الشئون المالية، والتخطيط والمتابعة، والمشتريات والمخازن.

وجاء القرار رقم «92» لسنة 2022، الصادر من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس أشرف بهاء، بندب عدد 67 مهندساً على وظيفة رئيس قسم، بالإدارات المختلفة، وذلك بناءا على محضر اجتماع لجنة شئون العاملين رقم 1 لسنة 2022، وعلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

كما جاء القرار رقم «93» لسنة 2022، الصادر أيضا من رئيس مجلس الإدارة، بندب عدد 352 عامل على وظيفة رئيس قسم تنفيذي بالإدارات المختلفة.

أما القرار رقم «94» لسنة 2022، جاء بترقية عدد 44 من العاملين بالشركة على أخصائي ممتاز.

وجاء القرار «95» لسنة 2022 بترقية عدد 8 من العاملين على وظيفة أخصائى أول بالإدارات المختلفة.

وجاء القرار رقم «96»، بترقية عدد 45 من العاملين بالشركة على وظيفة إداري ماهر.

وجاء القرار رقم «97» الصادر من رئيس مجلس الإدارة لسنة 2022، بترقية عدد 246 من العاملين على وظيفة فني ماهر.

أما القرار رقم «98» جاء بترقية عدد 21 من العاملين على وظيفة إداري أول بالإدارات المختلفة.

وكذلك القرار رقم «99» بترقية عدد 106 من العاملين بالشركة على وظيفة فني أول بالإدارات المختلفة.

القرار رقم «100» ترقية عدد 2 رئيس وحدة بالإدارة العامة للشئون الإدارية.

القرار رقم «101» ترقية عدد 3 من العاملين إلى وظيفة رئيس وحدة فني بالإدارة العامة للصيانة الشاملة.

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