أستراليا: 57 وفاة و31 ألفًا و250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت أستراليا 31 ألفا و250 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 57 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة.

يذكر أن أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في أستراليا كانت يوم 12 يناير 2022، بواقع 175 ألفا و271 إصابة، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 28 يناير 2022، بواقع 155 وفاة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليوني و854 ألفا و123 إصابة، والوفيات إلى 4479 .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية أيضا أنه تم إعطاء أكثر من 52 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أستراليا حتى الآن. وتلقى 20 مليونا و326 ألفا و872 من السكان تطعيما كاملا حتى الآن، بواقع 14ر80 %.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وأعلن وزير الصحة الأسترالي جريج هانت اليوم، توافر لقاح نوفافاكس الأمريكي، وبدء تطعيم المواطنين الاستراليين به ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال هانت بحسب صحيفة "ذا إيدج" الأسترالية، “إنه مع التوافر الجديد لـ”نوفافاكس"، لا توجد أعذار لأي شخص لعدم تلقي لقاح كوفيد"، مشيرا إلى الأشخاص الذين اختاروا انتظار هذا اللقاح.

وأضاف وزير الصحة الاسترالي أن الحكومة تتوقع أن مئات الآلاف من الناس سيتلقون نوفافاكس، معربا عن أمله أن تتم الموافقة على اللقاح لجرعات معززة.

وأصبح لقاح الشركة الأمريكية الخامس المرخص في الاتحاد الأوروبي للوقاية من وباء كوفيد-19، بعد لقاحات فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون ويرتكز لقاح نوفافاكس على "تقنية تقليدية" أكثر من تلك التي تستخدمها اللقاحات الأخرى، وهو ما يسمح، وفقا للشركة الأمريكية المصنعة، بأن تقلل الشكوك لدى الأشخاص غير الملقحين.