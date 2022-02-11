أحد السبعين رسولا.. «الأرثوذكسية» تحيي ذكرى استشهاد القديس أغابوس

تحيي الكنيسة الأرثوذكسية ،اليوم، ذكرى استشهاد القديس أغابوس احد السبعين رسولا، ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي، ففي مثل هذا اليوم استشهد القديس أغابوس أحد السبعين رسولا الذين اختارهم الرب ليكرزوا أمامه، وكان مع التلاميذ الاثني عشر في علية صهيون ، وامتلأ من مواهب الروح القدس المعزي ، ونال نعمة النبوة .

و تابع كتاب السنكسار الكنسي، تنبأ أيضا عن حدوث جوع عظيم بالمسكونة كلها وقد تم ذلك في أيام كلوديوس قيصر، ثم كرز ببشارة الإنجيل مع الرسل القديسين وطاف بلادا كثيرة معلما وهاديا حتى رد كثيرين من اليهود واليونانيين إلى معرفة السيد المسيح وطهرهم بالمعمودية المحيية ، فقبض عليه اليهود بأورشليم وضربوه كثيرا ، ثم وضعوا في عنقه حبلا وجروه خارج المدينة حيث رجموه بالحجارة إلى إن اسلم روحه الطاهرة .

واختتم عند ذلك نزل نور من السماء راه الجمع الحاضر كأنه عمود متصلا بجسده وبالسماء ، أبصرت ذلك امرأة يهودية فقالت : حقا إن هذا الرجل بار ، وصاحت بأعلى صوتها قائلة : انا مسيحية مؤمنة باله هذا القديس ، فرجموها أيضا . وتنيحت ودفنت معه في مقبرة واحدة .

والسِّنْكِسارُ هو كلمة يونانية أو "الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل في كنائس الكرازة المرقسية في أيام وآحاد السنة التوتية" هو كتاب يستخدم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحوي أخبار وسير قديسين، مرتبة حسب الشهور المصرية. ويقرأ السنكسار في الكنائس أثناء القداس قبل قراءة الإنجيل كل يوم بعد قراءة فصل الإبركسيس، أي قصص وأعمال وسير الرسل.