164 وفاة و99 ألفًا و604 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى اليابان

أظهرت البيانات التي نشرتها جامعة جونز هوبكنز، اليوم الجمعة، أن اليابان سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 99 ألفا و604 حالات إصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 164 وفاة.

وأعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في اليابان كانت يوم 3 فبراير 2022، بواقع 104 آلاف و345 إصابة، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 18 مايو 2021، بواقع 216 وفاة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و675 ألفا و865 إصابة، والوفيات إلى 19 ألفا و.939

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية أيضا أنه تم إعطاء 211 مليونا و401 ألف و896 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في اليابان حتى الآن.

وتلقى 99 مليونا و951 ألفا و896 من السكان تطعيما كاملا حتى الآن، أي أن 16ر79 % من السكان.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، بأن وتيرة انتشار العدوى بدأت بوضوح في التباطؤ بفضل تعاون الشعب.

وقال كيشيدا - بحسب وكالة أنباء “كيودو” اليابانية - "إن الإجراءات المتخذة حتى الآن أتت بمفعولها إلى حد ما على ما يبدو"، مؤكدا أن الخبراء يحذرون من ارتفاع مخاطر الحالات الشديدة واستمرار زيادة عدد الإصابات الجديدة".

وحث كيشيدا على الحذر من أن "ارتفاع عدد الحالات قد يعرقل الاقتصاد والمجتمع"، مضيفا أن الوضع لا يزال بعيدا كل البعد عن الأمان.

وكانت الحكومة اليابانية قد قررت أمس الخميس تمديد قيود شبه الطوارئ في 13 محافظة من بينها العاصمة اليابانية طوكيو لثلاثة أسابيع على أن تنتهي 6 مارس المقبل.