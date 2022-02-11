الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

يروعان المواطنين.. الأمن يضبط بلطجي وشقيقه في قنا

الأمن يضبط بلطجي
الأمن يضبط بلطجي وشقيقه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة،  من ضبط بلطجي، مسجل جنائي، وشقيقه بعد إثارة ذعر المواطنين وترويعهم برفعهم السلاح وتهديدهم المواطنين في الشارع العام بمحافظة قنا.

و شن أمن قنا  حملة مكبرة  للقبض على المتهم بإثارة الذعر للمواطنين وتهديدهم بالسلاح ومعه شقيقه، بعد نشر استغاثات من المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن المتهم يقوم بضربهم وفرض إتاوات عليهم تحت تهديد السلاح ومعه آخرين.

وأسفرت الحملة عن ضبط  “ع.م”، وشقيقه "م. م"، وبحوزتهما سلاح ناري وجاري عرضهما على النيابة العامة للتحقيق معهما فيما نسب إليهما من شكاوي المواطنين.

الأجهزة الأمنية مديرية امن قنا اللواء طارق يحيي مدير المباحث الجنائية العقيد ياسر القطان رئيس فرع البحث اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا

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