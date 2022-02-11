يروعان المواطنين.. الأمن يضبط بلطجي وشقيقه في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط بلطجي، مسجل جنائي، وشقيقه بعد إثارة ذعر المواطنين وترويعهم برفعهم السلاح وتهديدهم المواطنين في الشارع العام بمحافظة قنا.

و شن أمن قنا حملة مكبرة للقبض على المتهم بإثارة الذعر للمواطنين وتهديدهم بالسلاح ومعه شقيقه، بعد نشر استغاثات من المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن المتهم يقوم بضربهم وفرض إتاوات عليهم تحت تهديد السلاح ومعه آخرين.

وأسفرت الحملة عن ضبط “ع.م”، وشقيقه "م. م"، وبحوزتهما سلاح ناري وجاري عرضهما على النيابة العامة للتحقيق معهما فيما نسب إليهما من شكاوي المواطنين.