الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وفاة الموسيقار الموجى الصغير عن عمر 71 عامًا

الموسيقار الموجي
الموسيقار الموجي الصغير

أعلنت الدكتورة غنوة الموجي، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، وفاة شقيقها الموسيقار الموجي الصغير، نجل الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي.

وكتبت غنوة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله"، على أن يتم دفنه في هذه الأثناء بمقابر الأسرة، فيما لم تقرر الأسرة موعد العزاء. 

والموجي الصغير ملحن وموزع موسيقي مصري، اسمه بالكامل الموجي محمد أمين محمد الموجي، ولقب بالموجي الصغير، ولد عام 1951 في بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، والتحق بكلية التربية الموسيقية قسم عود وتخرج فيها في عام 1980، وجسد دور والده الملحن محمد الموجي في المسلسل اﻹذاعي "اليتيم"، وعمل في الكويت كمدرس موسيقى لمدة عامين، ثم عاد إلى مصر ليضع اﻷلحان لعدد كبير من اﻷعمال السينمائية والتليفزيونية، منها: "القلب وما يعشق"، "حالة تلبس"، "الرجل يحب مرتين"، "هارب من التجنيد"، كما لحن لعدد كبير من النجوم على رأسهم سميرة سعيد ومحمد الحلو .

التقى الموجي مع أم كلثوم في عدد من الأغاني أشهرها "للصبر حدود" عام 1963، و"اسأل روحك" عام 1970، وكلاهما من تأليف عبد الوهاب محمد، و"حانة الأقدار" و"أوقدوا الشموس" وكلاهما من تأليف طاهر أبو فاشا. أما باقي الأغاني فهي أغان وطنية مثل "يا صوت بلدنا"، "ياسلام ع الأمة"، وكلاهما من تأليف عبد الفتاح مصطفى، و"أنشودة الجلاء" لأحمد رامي، و"محلاك يا مصري" لصلاح جاهين.

أول لقاء فني بين وردة والموجي كان من خلال أغنية ياقلبى يا عصفور و أمل الليالي التي كتب كلماتها علي مهدي وغنتها وردة في فيلم أميرة العرب وبعدها تتالت اللقاءات والأعمال مثل أحبها - مستحيل ـ موشح ياعيوني ـ أغاني المسلسل الإذاعي دندش ـ عايزه أحب ـ ومالي بس ـ وعدي يانينه ـ إتحملت كتير ـ راجعين تاني ـ لازم نفترق ـ أكدب عليك ـ أهلا ياحب ـ ومجموعة كبيرة من التسابيح الدينية.

محمد الحلو محافظة كفر الشيخ محمد أمين صلاح جاهين محمد الموجي سينمائي علي فيس بوك التليفزيونية بكلية التربية لعدد لمحافظ تربى حمد مدرس موسيقي الشي التلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

مصرع شخص وإصابة 16 بانقلاب أتوبيس «غرب الدلتا» بطريق الإسكندرية- مطروح (صور)

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعين ضابطًا عسكريًا فى البحرين لأول مرة

ناشطة أردنية تروى كيف تعرض هاتفها للاختراق عبر «بيجاسوس»

فلسطين: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال