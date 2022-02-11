وفاة الموسيقار الموجى الصغير عن عمر 71 عامًا

أعلنت الدكتورة غنوة الموجي، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، وفاة شقيقها الموسيقار الموجي الصغير، نجل الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي.

وكتبت غنوة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله"، على أن يتم دفنه في هذه الأثناء بمقابر الأسرة، فيما لم تقرر الأسرة موعد العزاء.

والموجي الصغير ملحن وموزع موسيقي مصري، اسمه بالكامل الموجي محمد أمين محمد الموجي، ولقب بالموجي الصغير، ولد عام 1951 في بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، والتحق بكلية التربية الموسيقية قسم عود وتخرج فيها في عام 1980، وجسد دور والده الملحن محمد الموجي في المسلسل اﻹذاعي "اليتيم"، وعمل في الكويت كمدرس موسيقى لمدة عامين، ثم عاد إلى مصر ليضع اﻷلحان لعدد كبير من اﻷعمال السينمائية والتليفزيونية، منها: "القلب وما يعشق"، "حالة تلبس"، "الرجل يحب مرتين"، "هارب من التجنيد"، كما لحن لعدد كبير من النجوم على رأسهم سميرة سعيد ومحمد الحلو .

التقى الموجي مع أم كلثوم في عدد من الأغاني أشهرها "للصبر حدود" عام 1963، و"اسأل روحك" عام 1970، وكلاهما من تأليف عبد الوهاب محمد، و"حانة الأقدار" و"أوقدوا الشموس" وكلاهما من تأليف طاهر أبو فاشا. أما باقي الأغاني فهي أغان وطنية مثل "يا صوت بلدنا"، "ياسلام ع الأمة"، وكلاهما من تأليف عبد الفتاح مصطفى، و"أنشودة الجلاء" لأحمد رامي، و"محلاك يا مصري" لصلاح جاهين.

أول لقاء فني بين وردة والموجي كان من خلال أغنية ياقلبى يا عصفور و أمل الليالي التي كتب كلماتها علي مهدي وغنتها وردة في فيلم أميرة العرب وبعدها تتالت اللقاءات والأعمال مثل أحبها - مستحيل ـ موشح ياعيوني ـ أغاني المسلسل الإذاعي دندش ـ عايزه أحب ـ ومالي بس ـ وعدي يانينه ـ إتحملت كتير ـ راجعين تاني ـ لازم نفترق ـ أكدب عليك ـ أهلا ياحب ـ ومجموعة كبيرة من التسابيح الدينية.