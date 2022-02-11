الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلب التحريات الأمنية في العثور طفلة مذبوحة ومجردة من ملابسها بأوسيم

طفلة مذبوحة
طفلة مذبوحة

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، اليوم الجمعة، تحقيقات موسعة، في واقعة العثور على جثة طالبة بالمرحلة الإعدادية مذبوحة داخل منزلها في أوسيم.

 وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وعرض جثمان المجني عليها على الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل حول إصابات الفتاة التي أدت لوفاتها وصرحت بالدفن عقب ذلك وتسليم الجثمان لذويها لإتمام مراسم الدفن.

- أقوال أسرة المجني عليها 

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أسرة الفتاة للتوصل إلى هوية الجاني، ومعرفة عما إذا كان عداوات بينهم وبين آخرين، كما طلبت النيابة بحث ومراجعة آخر المترددين على المنزل

كما طلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، والمشتبه بهم لسماع أقوالهم حول تورطهم في الجريمة، ومراجعة خطوط سيرهم تزامنا مع وقت اكتشافها.

- مناظرة جثة المجني عليها 

وتبين من مناظرة الجثة أنها لطالبة 15سنة،عثر عليها مجردة من ملابسها عارية الجسد، وملقاة على أحد جانبيها بغرفة النوم وبها آثار جرح ذبحي بالرقبة وآخر طعني بالبطن

كما تبين من المعاينة لموقع الحادث عن سلامة مداخل ومخارج الشقة، ما يشير إلى أن الجاني دخل بطريقة شرعية.

توصلت التحريات إلى أن والدي الطالبة يخرجان في الصباح لجمع القمامة بمنطقة الزرايب، تاركين ابنتهما بمفردها بالمنزل.

و تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال، بورود إشارة للرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، من إدارة شرطة النجدة  يفيد بالعثور على جثة فتاة مقتولة داخل منزلها بمنطقة الزرايب بقرية البراجيل.

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