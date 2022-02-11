«الإنتاج الحربي» و«التموين» يوقعان بروتوكول تعاون لتصنيع مهمات الصوامع

بالتعاون مع إحدى الشركات الإيطالية..

شهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركة "مالمكس" الإيطالية، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن التوقيع يستهدف التعاون المشترك في مجال تصنيع مهمات الصوامع، لافتًا إلى أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز السعات التخزينية للحبوب وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة كما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، مضيفًا أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات قائمًا على أساس التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا.

وشدد على أهمية تطوير الصناعة المصرية وتوطين صناعات جديدة لرفع قدراتها التنافسية لما لها من دورٍ محوري في دفع عجلة التنمية والإنتاج وتعزيز الاقتصاد القومي، مؤكدًا حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التى تُسند إليها بأعلى كفاءة وطبقاً للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

وأشاد الوزير مرسي، بجهود وزارة التموين في مجال إنشاء وتطوير الصوامع بما يعود بالنفع على المواطن المصري، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار والتعاون المشترك في قطاع الصوامع، مضيفًا أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي عالميًا ومحليًا إلا أن الدولة المصرية نجحت في التعامل بتوازن كبير في هذا الصدد من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم المواطنين والفئات المتضررة.

من جانبه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المشروعات التي تتعلق بالصوامع تعد من المشروعات القومية الحيوية لمساهمتها في تأمين السلع الاستراتيجية للأسواق، مشددًا على أن ما تشهده البلاد حاليًا من جهود تتعلق بمشروعات توفير مهمات الصوامع والتوسع في تنفيذ الصوامع الحديثة بسعات تخزينية مختلفة يعكس أن الدولة على الطريق الصحيح في إحداث نهضة حقيقية خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية وكذلك تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات يكفى احتياجات المواطنين لفترات كبيرة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أكد المصيلحي، أهمية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، نظرًا لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى بالإضافة إلى اشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر الأمر الذي يسهم في نجاح تنفيذ موضوعات التعاون المشترك، مشيرًا إلى وجود تعاون مثمر مع وزارة الإنتاج الحربي في العديد من المجالات من بينها التعاون في مشروع تدشين عدد (6) صوامع حقلية لتخزين القمح والممولة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية، والذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية.

بدوره أوضح "نيكولا لورينزو فينكو" رئيس مجلس إدارة شركة "مالمكس" الإيطالية أن "مالمكس" ستقوم بنقل التكنولوجيا الحديثة في مجال تصميم وتنفيذ وتصنيع مهمات الصوامع بالاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي، معربًا عن سعادته بالتعاون المشترك لتنفيذ هذا المشروع الذي سيساهم في زيادة الإنتاجية للحبوب في مصر للاستفادة منها بشكل أكبر مما يساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية للشركات التابعة لتعميق التصنيع المحلي والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين ويدفع عجلة العمل والإنتاج إلى الأمام.

حضر التوقيع المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير و محمد فؤاد مترجم ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

ووقَّع بروتوكول التعاون كل من؛ المهندس شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والمهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة و نيكولا لورينزو فينكو رئيس مجلس إدارة شركة "مالمكس" الإيطالية.