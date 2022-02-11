الجمعة 11 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة طبية مجانية لأهالي حلايب بالبحر الأحمر ضمن «حياة كريمة»

قافلة طبية
قافلة طبية

تنطلق اليوم الجمعة، قافلة طبية تابعة لمبادرة "حياة كريمة" لإجراء الكشف الطبي على مواطني مدينة حلايب، وتستمر القافلة لمدة يومين اليوم الجمعة وغدا السبت، ويتم إجراء الكشف وصرف العلاج مجانًا.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن طبقا للخطة الموضوعة لقوافل مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، تبدأ اليوم القوافل أعمالها بمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر على مدار يومين اليوم وغدا.

وأضاف أن القوافل الطبية العلاجية تنطلق بعد ذلك الي قرى حلايب  "رأس حدربة، وأبو رماد" وتقضي هناك ايضا يومين 13 و14 فبراير، ومن حلايب وشلاتين الى مرسى علم بقري الشيخ الشاذلي وأبو غصون خلال يومي 15 و16، ومنها إلى مركز صحة الأسرة بمدينة مرسى علم يومي 17 و18 فبراير.

وتتابع القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها بعد ذلك بقرية الحمروين شمال مدينة القصير لإجراء الكشف الطبي على الأهالي، يومي 19 و20 في الشهر الجاري، ومنها الي سفاجا شمالا حيث تستهدف القافلة، خلال يومي 21 و22 فبراير الكشف على أهالي قري أن الحويطات والنصر، وتنطلق الي قرية الزعفرانة برأس غارب يومي 23 و24 فبراير.

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