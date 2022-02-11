الأزمات تُلاحق هاري وميجان في كاليفورنيا

لاتزال الأزمات متلاحقة في حياة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، بالرغم من تركهم قصر باكنجهام الملكي واستغنائهم عن العائلة الملكية والملكة إليزابيث، واستقرارهم في الولايات المتحدة.

وهذه المرة يواجه القصر الذي يمكث في الأمير وزوجته في ولاية كاليفورنيا والذي يقدر بـ11 مليون جنيه إسترليني “ رائحة كرايهة" بسبب وجود بحيرة بالقرب من منزلهم تحولت إلي ملجأ للطيور.

ويقول جيران الدوق والدوقة لصحيفة “ديلي ميل ”البريطانية، أن الرائحة تجعلنا نشعر بالاشمئزاز" .

وتعد البحيرة واحدة من أكبر ملاجئ الحياة البرية في سانتا باربرا والتي يبلغ مساحتها 42 فداناً، ويمكن أن تصبح المياه "راكدة" مما يؤدي إلى ظهور رائحة كريهة.

ووفقاً للصحيفة، فإن الرائحة الكريهة أصابت المنطقة في مونتيسيتو، التي تضم أيضًا أوبرا وينفري وإلين دي جينيريس وأورلاندو بلوم وكاتي بيري.

وأضاف جيران هاري وميجان، أن كثيرمن مالكي المنازل يغلقون نوافذهم عندما يطير الجو.

ومن جانبهم، أكد المسؤولون المحليون إن الرائحة الكريهة يمكن أن تستمر حتى الخريف ، عندما تكون التحسينات في طور الإعداد.

وقال كاميرون بنسون ، مدير المياه النظيفة لمدينة سانتا باربرا: "يمكن أن تصبح المياه راكدة هناك. مشاكل الرائحة متفرقة وأحيانًا تكون أسوأ في بعض الظروف.

وعلى جانب آخر، كشفت مصادر ملكية أن الأمير هاري ينوي العودة إلى المملكة المتحدة بدون زوجته وطفليه ارتشي وليليبت في إحياء ذكرى وفاة جده الأولى الأمير فيليب دوق ادنبره الذي وافته المنية في أبريل الماضي عن عمر يناهز 99 عامًا بعد صراع مع المرض، وحضر هاري جنازة جدته بمفرده دون زوجته التي كانت حامل في هذا التوقيت في الشهور الأخيرة.