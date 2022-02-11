النيابة تستعجل تحريات المباحث في العثور على جثة أجنبي داخل فندق بعابدين

استعجلت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الجمعة، تحريات الأجهزة الأمنية بشأن وفاة أجنبي عثر على جثته داخل غرفة أحد الفنادق بمنطقة عابدين، وكلفت بتشريح جثته للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله.

وتلقى قسم شرطة عابدين بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص أجنبي داخل غرفة بأحد الفنادق بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص أجنبي، 44 سنة، يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المسئولين والعاملين بالفندق وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالفندق لتفريغها وتحديد المترددين عليه وكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.