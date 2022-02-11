نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022.. وخطوات الاستعلام عنها

نتيجة الصف الخامس الابتدائي ٢٠٢٢ في الفصل الدراسي الأول من الكلمات البحثية الأكثر بحثا حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك عقب إعلانها رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفي المدارس.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام و موعد الفصل الدراسي الثاني وفقا للخطة الزمنية للعام الدراسي.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي ٢٠٢٢ الترم الأول

يستطيع أولياء أمور طلاب 5 إبتدائي بمحافظة القاهرة معرفة نتائج أبنائهم في امتحانات الترم الأول من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب إدخال كافة المعلومات المطلوبة للاستعلام.

وخصصت وزارة التربية والتعليم المواقع الإلكترونية بمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع المحافظات لخدمة أولياء أمور الطلاب خاصة في ظل كورونا واستحداث المنصات الإلكترونية في التعلم الحديث عن بعد لضمان استمرار العملية التعليمية.

وكانت قد بدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 15 يناير الماضي واستمرت حتى يوم 3 فبراير المقبل داخل لجان مدرسية وسط إجراءات احترازية صارمة.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب 5 ابتدائى الترم الأول

يمكن لأولياء أمور طلاب 5 إبتدائي بمحافظة القاهرة الاستعلام عن الدرجات التي تحصل عليها أبنائهم في كافة المواد الدراسية التي خضعوا لامتحاناتها في الفصل الدراسي الثاني عبر الموقع الإلكتروني وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب

تحديد الصف الدراسي (5 ابتدائي) والفصل الدراسي.

كتابة بيانات الطالب و المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمة.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور كافة درجات الطلاب في جميع المواد الدراسية بالتفصيل.

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موعد الفصل الدراسي الثاني 2022

تم إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي ٢٠٢٢ منذ ساعات قليلة في كافة مدارس محافظة القاهرة، وذلك خلال الأسبوع الأول من إجازة منتصف العام والتي تنتهي يوم الخميس 17 فبراير الجاري على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 19 فبراير وفقا للخريطة الزمنية التي تم إعلانها قبيل انطلاق العام الدراسي في 9 أكتوبر الماضي.

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