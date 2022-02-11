الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يرفض تصويت برلمان البوسنة والهرسك على إنشاء مجلس للقضاة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أدان الاتحاد الأوروبي ليلة أمس، تصويت الجمعية الوطنية لجمهورية صرب البوسنة "صربسكا"، لصالح قانون إنشاء مجلس أعلى مستقل للقضاه والمدعين العامين، واصفاً التصويت بأنه يعد انتهاكًا غير مقبول للنظام الدستوري والقانوني للبوسنة والهرسك.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، صباح اليوم الجمعة، أنه إذا تم اعتماد هذا القانون، فسيؤثر ذلك بشدة على حقوق مواطني جمهورية صربسكا، ويزيد من عدم اليقين القانوني وعدم الاستقرار في النظام القضائي للبلاد، ويقوض بشكل خطير المنظور الأوروبي للبوسنة والهرسك.
وأضاف: يحث الاتحاد الأوروبي قادة البوسنة والهرسك، لا سيما قيادة جمهورية صرب البوسنة، على وضع حد للخطوات التصعيدية، وبدلاً من ذلك ضمان استئناف الحوار الجاد داخل مؤسسات الدولة، لمعالجة جميع القضايا ذات الاهتمام.
وتابع البيان: أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة في صندوق أدواته لمساعدة البوسنة والهرسك في التغلب على الأزمة الحالية وضمان إعادة تركيز البلد بالكامل على الإصلاحات اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على النحو المنصوص عليه، مع الإشارة إلى قيام الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بوضع الأحداث في البوسنة والهرسك والإجراءات التي تقوض وحدة البلاد على رأس جدول أعمال مجلس الشئون الخارجية القادم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

قتيل و16 مصابًا بانقلاب أتوبيس «غرب الدلتا» بطريق الإسكندرية- مطروح (صور)

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال

لابيد: إيران تشكل خطرًا على العالم وليس إسرائيل فقط

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»