«جونسون» يوكل خبيرًا قانونيًا للدفاع عنه بشأن خرق قواعد كورونا

قالت صحيفة "ذا تايمز" الأمريكية، إنه يتعيين على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، توكيل محامي خاص للإجابة على الأسئلة المتعلقة بحفلات "داونينج ستريت"، خاصةً إذا استجوبته الشرطة بشأن مزاعم خرقه قواعد إغلاق فيروس كورونا من خلال حضوره الحفلات في "داونينج ستريت".

وأكدت الصحيفة الأمريكية من خلال تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء البريطاني، كلَّف خبيرًا قانونيًا لمساعدته في الدفاع عن مشاركته في الأحزاب.

وفي سياقٍ متصل، أعلنت الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد) استدعاء أكثر من 50 شخصًا للاستجواب بشأن انتهاكات قواعد فيروس كورونا الصارمة.

وقالت "سكوتلانديارد"، إن الذين تم تحديدهم من قِبَل الشرطة من المحتمل أن يشملوا موظفي "داونينج ستريت" وموظفي الخدمة المدنية، وربما بما في ذلك بوريس جونسون وزوجته، كاري، الذين يُزعم أنهم حضروا الحفلات.

وأضافت أنه يجب تقديم ردهم في غضون 7 أيام، وسيتم مراجعة الاستبيانات من قبل فريق الاستفسارات الخاص في شرطة العاصمة "Met".

وفي حاله إذا ثبت خرق للوائح فيروس كورونا "بدون عذر معقول"، فسيتم عادةً إصدار إشعار عقوبة ثابتة (FPN)، مع إرسال الأوراق أولا إلى مكتب السجلات الجنائية “ACRO”، حتى لو تم الاعتراف من قبل الذين اتصلت بهم الشرطة، إلا أن الغرامة لا تتبع تلقائيًا.