هل ستحصل كاميلا على لقب الملكة عندما يتولى تشارلز العرش في بريطانيا؟

في رسالة الملكة إليزابيث الثانية بمناسبة اليوبيل البلاتيني، قالت إنها كانت أمنيتها الصادقة أن تُعرف كاميلا دوقة كورنوال باسم الملكة كونسورت، عندما يصبح الأمير تشارلز ملكًا، حاليا كاميلا متزوجة من تشارلز، أمير ويلز، وريث العرش البريطاني.

لكن من هي الملكة؟ كاميلا هي زوجة الملك، وهو دور رمزي بمعنى أنها ملكة عندما يكون الملك على العرش لكنها لن ترث العرش بعد وفاته، لكن الملكة إليزابيث ورثت العرش من والدها، مما جعلها الملكة، كانت والدتها الملكة إليزابيث الملكة الأم زوجة أيضًا.

عندما يصبح الأمير وليام ملكًا بعد وفاة الأمير تشارلز، من المحتمل أن تصبح دوقة كامبريدج كاثرين، الملكة القرينة.

ومن المعروف أن زواج الأمير تشارلز من دوقة كورنوال ليس الأول، تزوج من ديانا، أميرة ويلز من عام 1981 حتى عام 1996، وتزوج من كاميلا في عام 2005، لكن لقب أميرة ويلز لم يتم تمريره في الزواج لأنه كان لا يزال مرتبطًا بقوة بديانا، بدلا من ذلك أصبحت دوقة.

حتى إعلان الملكة إليزابيث الأخير، كان الموقف الرسمي لكاميلا هو أنها ستعرف باسم الأميرة كونسورت، عندما يصبح الأمير تشارلز ملكًا، وفقًا لبيان صدر في عام 2005 وقت زفافهما.

تشرح المؤرخة وخبيرة العائلة المالكة مارلين كونيج في مدونتها قائلة: "لم تكن كاميلا مشهورة أو محبوبة جيدًا، رغم أن هذا قد تغير كثيرًا منذ الزواج حيث حظيت كاميلا بالعديد من الرعاة، ومع ذلك كان هناك الكثير من التوتر والغضب، لذلك تقرر أن تحمل كاميلا لقب دوقة كورنوال على الرغم من أنها بالطبع أميرة ويلز.

في عام 2010 أجرى إن بي سي مقابلة مع الأمير تشارلز وسئل عما إذا كانت كاميلا ستصبح ملكة إنجلترا، فأجابه بخجل: "هذا جيد... سنرى أليس كذلك؟ يمكن أن يكون".

ليس من المسلم به أن الأمير تشارلز سيعرف باسم الملك تشارلز الثالث عندما يصبح ملكًا، يُمنح أفراد العائلة المالكة خيار تغيير أسمائهم عند توليهم العرش، على الرغم من أن الملكة إليزابيث احتفظت باسمها إلا أن والدها ولد ألبرت فريدريك آرثر جورج، لكنه اختار تكريم والده الملك جورج الخامس وذهب إلى الملك جورج السادس بعد تتويجه عام 1936.