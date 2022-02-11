الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الحكومة اليمنية: «الحوثى» اختارت التصعيد السافر

معين عبد الملك
معين عبد الملك

قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، إن كل المؤشرات تؤكد أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران اختارت "التصعيد السافر"، وذلك في سياق تعليقه على هجومها المسير الذي استهدف أمس مطار أبها الدولي.

وأضاف رئيس الحكومة اليمنية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لقناة “اليمن الإخبارية”، أن كل المؤشرات تؤكد أن ميليشيا الحوثي اختارت التصعيد السافر، ولا ترى الجماعة ومن ورائها إيران السلام كخيار في تحدٍّ صريح للجهود الدولية، مؤكدا أن استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المطارات المدنية والمدنيين وآخرها مطار أبها يضعنا ومعنا التحالف أمام مسئولية إنهاء هذا التهديد الخطير للاستقرار وأمن المنطقة العربية.

وأبدى رئيس الوزراء اليمني إحباطه من المواقف الدولية التي وصفها بـ"المتواضعة" تجاه تكرار هذا السلوك الإرهابي للحوثيين، مضيفا أن استهداف مطار أبها ليس مجرد جريمة تكررها ميليشيا الحوثي، وليس فقط استمرارا لسلوك ميليشيات إيران في العبث بأمن المنطقة، ولكنه أيضا نتيجة للإدانات المتواضعة للإرهاب الفاشي للحوثيين والمتطرفين في المنطقة.

واختتم: "هنا تصدق المقولات من قبيل (من لا يعاقب الإرهاب فإنه يأمر بصنعه)".

يأتي هذا بعدما أصيب 12 شخصاً بجروح إثر اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها، وفق تحالف دعم الشرعية.

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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