ألمانيا تسجل 236 ألفًا و80 إصابة جديدة بكورونا و228 حالة وفاة

سجلت ألمانيا 236 ألفا و80 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 228 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 12 مليونا و68 ألفا و411 إصابات، والوفيات إلى 119 ألفا و 685 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 167 مليونا و416 ألفا و348 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.